受到台灣本土疫情爆發影響，台灣連鎖家具龍頭廠詩肯(6195)5月合併營收1.78億元，月減14.13%，詩肯持續進行展店，北高雄首間百貨商城「岡山樂購站前廣場」已於5月進駐，6月也將於新竹湳雅大潤發展出量販型門市，希望能為營運增添動能。

清明連假後台灣本土疫情升溫至今仍未趨緩，民眾出門消費意願降低，致使零售消費信心受到影響，詩肯5月合併營收1.78億元，月減14.13%，年增1.55%，累計前5月合併營收10.47億元，年增4.12%，為歷年同期新高。

截至5月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有79、46、2店，共127店。

詩肯表示，由於政府與病毒共存的政策確立，且疫苗覆蓋率持續提高，預期不會再有去年三級警戒衝擊經濟活動的慘況，日常消費不致於停擺，加上民眾恐慌心態平息後，大多數確診民眾康復後的「陽過商機」刺激，6月營收表現應該能夠回穩；由於政府即將開放國門的消息不斷，隔離政策也放寬，意謂下半年民眾生活有望逐步回歸到疫情之前的正常步調，因此對於今年營運仍持審慎樂觀態度。

詩肯近兩年陸續開出兩家旗艦店，以及異業結盟展出多家量販型門市，效益都相當突出，高雄岡山的北高雄首間百貨商城「岡山樂購站前廣場」已於今年5月進駐，6月亦將於新竹湳雅大潤發展出量販型門市，詩肯表示，今年持續展店腳步不變。