新任站長楊舜安期勉同仁「待客以親」，把每個旅客當作自己的親人對待。（王志偉攝）

疫情漸緩，台鐵運務處長劉雙火提及，年底列車會改點，待EMU3000型大量投入，可以大幅提升運量，幫助花蓮觀光。（王志偉攝）

花蓮火車站升特等站2018年新站啟用，站長林德香接任近5年今天卸任，升任花蓮運務段副段長，台東站長楊舜安則接任花蓮站長，今天交接典禮上，運務處長劉雙火提及，楊舜安在台東任內，台鐵發生兩次重大行車事故，他都親自當關懷員，駐守殯儀館安撫罹難家屬，也透露他好幾個禮拜沒回家，楊太太為此從花蓮帶換洗衣物替換。楊舜安待旅客真心誠意，相信未來可以與地方協調融洽，為台鐵行車安全、觀光業都也能夠做得更好。

花蓮火車站站長交接現場，運務處處長劉雙火監交、行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義、立委傅崐萁、花蓮運務段長吳金添、鐵路產業等工會代表都到場。劉雙火指出，花蓮車站將近1000萬旅次，平常的假日，每天約3萬2000多旅次，7成是觀光客，假日到花蓮觀光，花蓮站出入近11000位觀光客，平日也有8000多位，估計年底漸漸恢復觀光榮景，將有列車時間改點，把新的車子EMU3000移到東部，預估假日可提供15000個運能的供給。

劉雙火指出，花蓮站是觀光的車站，必須結合在地的觀光旅次需求，雖然在食宿遊購行裡面，行是最後一個，在花蓮地區大部分的觀光客都靠台鐵火車運輸，未來新的站長要跟地方做更好的結合，共同推展觀光。

他說，林德香是77年就特考進入台鐵服務，2017年到花蓮站服務，剛好遇到新站要完工的階段，對於整個旅運動線、設施安排，以及相關的人員訓練，都是事必躬親，2018年10月車站新站跨站式月台啟用，將近5年站長任內，花蓮站沒有發生重大行車事故，升等到花蓮運務段副段長，對旅客服務品質的提升，相信以他的認真踏實，一定能好好表現。

新任站長楊舜安是花蓮人，2017年接任台東站長，之後將近5年，台鐵連續發生兩次重大行車事故，就是普悠瑪新馬事故，0402太魯閣公安意外，都是親自當關懷員，自己去安撫罹難家屬，重傷旅客，劉雙火透露，期間台鐵到場關懷碰到楊太太也在，因為楊舜安已好幾個禮拜沒回家，太太送衣服去換洗。楊站長誠心、真心的關懷，讓家屬感受得到，楊舜安協助台鐵避免很多衍生性的責難，回鄉服務，相信與地方溝通協提能夠順利，觀光業能夠做得很好。

楊舜安表示，花蓮是觀光大縣，車站是重大門戶，花蓮觀光最近因疫情關係，相信疫情慢慢要結束，旅次也會慢慢提升，會盡全力配合協助推展花蓮觀光，待EMU3000型大量投入，汰換長編組之後，相信運能可以大幅提升。也強調與同仁期勉「待客以親」，把每個旅客當作自己的親人對待。