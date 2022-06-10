有著泰雅族原住民血統的網紅田甜五官深邃甜美、身材火辣，被封為「兇版蔡依林」，先前她曬出健身影片，自嘲太弱，練深蹲1小時候腿軟站不穩，但妹妹誇她看起來很像健身教練，而網友見她上上下下，雙峰擺動超級吸睛，但也有人擔心她動作不標準，提醒說：「再這樣蹲下去妳膝蓋總有一天會報銷」。

田甜過去畢業於馬偕醫護管理專科學校，被封為「最兇」護理師，她曾有段時間在不孕症診所工作，因外型讓人一眼難忘，曾有不少演藝圈相關邀約招手，邀請田甜出道，但田甜當時表示暫時沒考慮，最近才開始接業配，並在21LIVE當起直播主。

先前田甜大方分享減肥成功心得，說：「問我如何在兩三個月瘦十公斤，我想應該是，心情沮喪、生活困苦、沒錢吃飯？？開玩笑啦，我是很努力減肥，少吃宵夜垃圾食物，偶爾運動」，並曬出從65公斤瘦到54公斤的比對圖，上圍也從I罩杯變成H罩杯，整個人顯得更精神奕奕，引來粉絲稱讚其實都美。

今年4月田甜曬出健身影片，可見她雙手舉著啞鈴深蹲上上下下起伏多次，她透露妹妹說她很有健身教練的架式，但她知道自己其實姿勢不正確，一出手馬上破功，「我也知道我歪掉，因為我骨盆有歪，明天要去喬骨」，其他網友則回：「No pain No gain」、「真心建議，找一個好的教練」、「好宏偉的山谷」、「這樣膝蓋好像有點傷」、「有發現腳在抖~身體有狀況，深蹲就不要勉強做喔，會越來越糟糕喔，好了再來做，畢竟深蹲很要求姿勢的正確性」。