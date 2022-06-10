疫情逐漸趨緩，新北市教育局調查，6月13日至6月17日，公私立高國中小實施實體授課有321校，達94％，目前大部分恢復實體課程學校，主因受疫情影響程度降低，而少數學校考量仍有師生確診產生排課及學生照顧問題，而採居家線上學習。

另外，部分國高中下周規劃疫苗施打，因考量疫苗施打後進行兩日線上教學，同時避免施打前學生確診造成無法施打，因此仍決議下周全校居家線上教學。

教育局表示，6月底前新北市每週召開全巿教育防疫會議，提供學校高低風險判斷最新疫情資訊，彈性授權學校經校內防疫會議通過調整授課模式。