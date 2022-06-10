根據最新民調，苗栗縣長徐耀昌施政滿意度達74．6％，為上任7年以來最高。（謝明俊攝）

根據縣府最新的施政民意調查結果顯示，有高達74.6％的縣民對於縣長徐耀昌在110年度的整體施政表現感到滿意，為上任7年多以來最高。62％縣民認為施政成績較前一年進步，顯見徐耀昌及縣府團隊務實尋求突破，持續推動各項縣政建設的努力，終獲縣民肯定。

依據本次調查，縣府在環境保護、推動傳統文化觀光產業及提升居住遊憩品質等3項施政項目，滿意度均高於6成5。其次，交通建設、社會照顧據點、綠色運具及觀光行銷等項滿意度均在6成以上，顯示縣民對此實際有感。

值得一提的是，依據《遠見雜誌》今年5月底公布的2022縣市長施政滿意度調查結果，徐耀昌除滿意度較去年同調查進步5.2％外，更創下上任7年多以來最高的滿意度。《遠見雜誌》並特別提到，這應是徐耀昌全力改善財政體質並積極招商引資，使得苗栗縣招商金額在去年底迎接破兆的成果。

為帶動苗栗整體經濟發展及提供充足就業機會，縣府近年來積極致力於招商引資，統計至今招商金額已達1兆149億元，創造超過3萬6千個工作機會，持續鼓勵並輔導青年返鄉就業，讓青年帶動苗栗整體發展，加強辦理老舊校舍重建、補強及改善各級學校電力系統並裝設冷氣。此外，持續努力完善交通路網、優化基礎建設、打造觀光亮點、輔導農業經營、照顧多元族群、強化防災維安及改善財政困境，希望能使苗栗蛻變成為一座宜居樂活的幸福城市。

本次電話調查係委託世新大學民意調查研究中心執行，調查時間為111年5月12日起至5月18日止，共於苗栗全縣完成1100個有效樣本，抽樣誤差不超過±2.95％。