台中市衛生局長曾梓展今天表示，根據統計中市未打疫苗者的感染死亡率是打3劑者的6.7倍；接種三劑疫苗者可比未施打疫苗者降低85％死亡率，中市到6月30日有近35萬人可施打第3劑，呼籲市民盡速施打，讓第三劑覆蓋率能與第一劑相同，提升防護力。

曾梓展今天在疫情線上記者會指出，根據台中市統計新冠疫苗接種劑次與中重症關係，發現未打疫苗者的染疫死亡率為打過三劑者的6.7倍；而施打第三劑者與未接種疫苗者在染疫後，可降低85.1％的死亡率。

此項統計時間自1月1日至6月7日，無接種疫苗者染疫後出現中重症比率是百萬分之239.89；接種3劑疫苗者染疫後出現中重症比率則是百萬分之51.65。此外，無接種疫苗者染疫死亡率為百萬分之234.62；接種3劑疫苗者染疫死亡率為百萬分之34.99。

曾梓展表示，今年4月7日前施打第二劑，滿84天至6月30日即可接種第三劑，預估6月30日前台中市可施打第三劑人數為34萬9180人，呼籲民眾儘快接種。