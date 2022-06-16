衛生局公布每週疫情分析趨勢圖，花蓮疫情逐漸緩解。（縣府提供）

縣府在6月18日(六)下午2時至6時，於遠東百貨1樓H＆M專櫃旁增設「BNT疫苗接種站」。（縣府提供）

花蓮今新增確診888人，在今天例行疫情記者會中，衛生局長朱家祥公布分析每週針對縣內確診個案數做趨勢分析，從7日平均數可看出，5月28日至6月1日的高原期後，6月1日開始每日確診人數逐漸往下降，上週預估6月15日至6月20日的確診人數7日平均數會緩降低於千人，從數據中可以看出已提早到來，也顯示花蓮疫情穩定緩降中，「期望6月底前可以降到每日確診人數在5百人以下，在花蓮就可以過一個快樂美好暑假！」

記者會由朱家祥說明最新疫情、民政處長林金虎及教育處代理處長翁書敏列席，並再次說明有關企業捐贈0至2歲幼童使用唾液快篩試劑發放原則以及本周六BNT疫苗接種站規劃。

縣府在6月18日(六)下午2時至6時，於遠東百貨1樓H＆M專櫃旁增設「BNT疫苗接種站」，12歲以上民眾攜帶健保卡、疫苗黃卡接種；12歲至64歲，可接種第1、2劑及第1次追加劑，並可獲得精美小禮物及1劑快篩試劑，針對65歲以上鄉親（原住民55歲以上）則開放接種第1、2劑及第1、2次追加劑，並可獲得500元禮卷一張以及2劑快篩試劑。

另外，特別提醒，12歲至17歲學童，請由家長陪同接種；18歲及19歲學童，請攜帶家長同意書；65歲以上長者接種第2次追加劑需與第1次追加劑間隔至少5個月後再接種；確診者建議自發病日或確診日（無症狀感染者）起至少間隔3個月後，再接種COVID-19疫苗。

因校園施打兒童BNT疫苗已結束，尚未施打的孩童，5至11歲的孩童可至花蓮縣13鄉鎮市衛生所預約接種，12歲以上可向花蓮縣新冠疫苗合約醫院、診所及衛生所預約接種，特別提醒，因兒童BNT疫苗劑量與成人BNT疫苗不同，為避免造成基層診所及醫療院所混淆施打，因此兒童BNT疫苗僅能在十三鄉鎮市衛生所預約接種。

朱家祥說，有企業家體恤花蓮需要，也認知目前國內2歲以下幼童無可使用的快篩試劑，因此採購歐盟認證、馬來西亞也認證之唾液快篩試劑，且經由正當購買管道，並委託花蓮縣政府發放供鄉親使用，此款唾液快篩試劑雖無國內衛福部食藥署及EUA認證，但仍可安心使用，若使用後對篩檢結果仍有疑慮，可到各醫療院所經由專業的醫師判斷。

這款唾液快篩試劑供0至2歲幼兒使用，設籍花蓮縣0至2歲幼兒（109年6月15日至111年6月14日出生者），可由家長或家人攜帶「兒童健康手冊」至13鄉鎮市戶政事務所專櫃領取（可跨鄉鎮市），每組2支，以1人1組為限，領取時間自6月17日(五)起至6月23日(四)止，周一至周五上午8時30分至下午5時30分，周六及周日上午8時30分至12時。