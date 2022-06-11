勤益科技大學於11日舉辦畢業典禮，因應防疫採縮小規模實體辦理並同步線上直播，校方也在校園戶外區設置紀念背板，畢業生與家長合照留念。（馮惠宜攝）

國立勤益科技大學於11日舉辦畢業典禮，受到疫情衝擊，典禮採縮小規模實體辦理並同步線上直播，提供師生及家長線上觀禮。校方同時也在校園戶外區設置紀念背板，畢業生與家長合照留念，畢業生別出心裁製作畢業歌「勤益相挺」，唱出大學四年有同學的情義相挺，面對未來也要肯定自己的價值。

受疫情衝擊，勤益科大舉辦畢業典禮，現場出席人數近500人並同步舉行線上轉播。學士班畢業生2849人、碩博士班畢業生355人，總計3204人。典禮以「乘風遠征、光耀勤益」為主軸，期許畢業生以學校為起點，勇敢踏上追尋夢想的道路，榮耀自己也榮耀學校。

勤益科大校長陳文淵致詞時以《中庸》「凡事豫則立，不豫則廢」，鼓勵畢業生。意思是作任何事情都需有詳細的思考，完整的規畫及充分的準備，才會成功，換句話說「機會是留給準備好的人」。

陳文淵也以目前在上市公司擔任要職的蔡竹青校友為例，在學期間他在學生時期就做到：課前預先準備、課中精準的獲得資訊、積極和老師互動，畢業後任職知名上市公司，在某次公司大型會議中，代表部門簡報，他花了大量時間製作簡報與重複試講，精彩的表現，獲得公司所有部門主管的肯定，當年薪資破例調升兩級。

畢業歌「勤益相挺」由四年級的黃梓恩及王鏡瑋創作，具有濃厚的80年代的Disco pop風格。歌曲內容唱出大學生活最重要的就是同學間的情義相挺，就算畢業了，面對迷茫的未來，也呼籲大家別忘記自己的定位和價值。