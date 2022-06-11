鹿谷鄉農會11日舉辦春季高級凍頂烏龍茶展售會，南投縣長林明溱、立委許淑華等人到場頒獎力薦。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

鹿谷鄉農會11日舉辦春季高級凍頂烏龍茶展售會，南投縣長林明溱、立委許淑華等人到場頒獎力薦。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

鹿谷鄉農會11日舉辦春季高級凍頂烏龍茶展售會，受疫情影響，到場消費者大減。鹿谷鄉農會理事長陳文益表示，消費者透過電商及電話訂購，入等茶大多銷售一空，銷售比往年更好；評審也指出，今年春茶品質是近5年來最好，等第間相當均質。南投縣長林明溱、立委許淑華及多名縣議員到場力薦。

鹿谷鄉農會春季凍頂烏龍茶展售會由參賽者邱蘇素雲奪得特等獎，由林明溱頒匾表揚。林明溱推薦南投茶葉外，並宣告，南投國際茶業博覽會今年將如期舉辦，縣府除斥資上千萬元外，農委會往年例行補助約300萬至700餘萬元不等，縣府將再提出計畫申請補助，在疫情期間為農民打造防疫銷售平台。

許淑華表示，鹿谷農會茶葉評鑑嚴謹，深獲消費者信賴，近年來與茶改場合作，杜絕外來茶魚目混珠的劣行，讓消費者更有保障。

縣農會總幹事曾明瑞表示，近兩年疫情導致茶葉產業產生變化，國內電商模式興起，讓茶農開拓藍海市場，對大陸貿易雖然停滯，但因應兩岸經貿情勢的變化，農會已向大陸海關總署申請茶葉專屬通關條碼，近期可順利取得，待疫情解封恢復貿易時，南投茶葉即可以正式貿易方式進軍大陸市場。

農委會茶葉改良場場長蘇宗振表示，茶改場為杜絕外來茶混充，早先以DNA鑑別技術鑑別，並與農糧署合作，以多重員數分析的新技術，從土壤及水質鑑別指標區隔茶產地，未來也將持續推動台灣茶溯源碼機制。

擔任評審的林金池及林如宏都指出，今年春茶品質是近5年來最好，等第間都相當均質，其中，特等茶外觀、色澤、茶湯、香氣均優；頭等排名茶樣均具特色。