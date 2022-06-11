年底九合一縣市長選舉，外傳民進黨台北市長與桃園市長提名作業要延至8月，是為了等衛福部長陳時中。由於人選未定，也讓其他可能人選備受討論，對於民進黨台北市議員王世堅有無可能參選，若參選勝機率有多大，資深媒體人吳子嘉表示，自己非常崇拜他，但「他選台北市長算了」。
吳子嘉11日在其主持節目「董事長開講」談及台北市長選舉，被網友問及「若不想投陳時中，王世堅如果代表民進黨選台北市長，勝選機會是不是很大？」吳子嘉表示，王世堅是他認識所有政治人物裡面，最勇敢、最有情義的男人，因為他照顧小三照顧了20幾年，每個月20幾萬薪水都照實給，真是台灣最勇敢；自己也最佩服的男人。
吳子嘉強調，自己非常崇拜他和尊敬他，但如果「他選台北市長…算了」。
吳子嘉也指出，台北市這局如果是陳時中出來，就是藍綠對決，但是因為還有現任北市副市長黃珊珊攪局，所以藍軍可能會分裂，使綠營可能撿到，這也是綠營幕後操盤手所評估的狀況，認為陳時中有機會贏。
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