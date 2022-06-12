1位客人在臉書抱怨去餐廳用餐消費3000元，因為停車場客滿，他被迫違規將車停放在紅線上，最後車輛被拖吊，他要求店家賠償卻遭拒，怒上網PO文討公道，不料，網友全看不下去，將他的貼文轉發到地方社團，文章曝光後，引起熱議。

1名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》轉發一則地方社團貼文，原文中1位客人抱怨，他去某餐廳用餐消費3000元，用餐完畢卻發現車不見，詢問店員後才得知車輛遭拖吊，他當場質問對方，為何不提醒他有拖吊業者，店員回應「不知道車主是誰」，該位客人要求店員賠償一半的罰款費用1000元，但遭店員拒絕。

該位客人求償無門，不滿表示，他在餐廳消費3000元，但店家的專用停車場停滿了，所以他只能停紅線，如今車輛被拖吊，徒增2000元罰單，他覺得不合裡，怒罵：「既然在餐廳消費，就該享有停車的權利，若車位滿了，就應該幫我看好車」。

文章曝光後，沒想到也有網友遇過類似經驗：「這種人我真的還遇過，違停在紅線進來買東西，車被拖走，跑來質問我們店員為什麼沒幫忙喊一下有車要被拖了，我當下問號」。

不少人都在貼文下方留言撻伐：「紅線被拖不合理的原因在哪」、「不能找到其他的停車場停好車後再去吃嗎？還第一次聽到自己違規既然要店家賠妳拖車費的」、「今天就算吃三萬停紅線被拖也是你自己的故事乾店家啥事」、「照你這麼說百貨公司停車場滿了！只要有去消費的車被拖都可以怪百貨公司了啊」、「你有病嗎？」