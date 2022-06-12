縣長林姿妙表示，縣內5至11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4％，第17波疫苗快打站將在6月18日起服務。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（12日）宣布宜蘭縣新增940名確診者，本土累積確診58438案例，並新增5名死亡個案；縣長林姿妙表示，縣內5至11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4％，第17波疫苗快打站將在6月18日起服務；另外，明（13日）縣內所屬各級學校恢復實體課程，籲請家長提醒孩子落實各項防疫措施。

疫情方面，今新增5名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲之間；3位女性、2位男性；其中2人未施打疫苗、1位已施打完2劑疫苗、另2人已施打了第3劑。5人分別從5月26日到6月6日間陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病逝。

另外，新增確診學生數共79人、教職員工12人，累計共8244位學生、855位教職員確診。

疫苗方面，宜蘭縣疫苗第一劑涵蓋率已達88％，第二劑涵蓋率已達80.2％，第三劑涵蓋率已達66.2％。為了提供縣民方便的疫苗施打服務，第17波快打站即將於6月18日起陸續提供服務。衛生局指出，65歲以上的長者或原住民55歲以上民眾施打疫苗可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。

兒童疫苗部分，宜蘭縣國小校園集中施打疫苗與幼兒園媒合鄰近國小施打，已於6月10日前全數完成，登記施打BNT疫苗有7503人，完成接種5287 人，完成70.5％；登記施打莫德納疫苗有5550人，完成接種3467人，完成62.5％。

衛生局表示，除了校園施打部分，加上部分孩子是家長帶往快打站或診所施打，以及確診的學童們已有抗體，三個月內都具有保護力的狀況下，目前宜蘭縣5至11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4％。另外，大部分的國中及高中將於6月17日前完成校園接種，籲請家長鼓勵學生儘快完成疫苗接種。