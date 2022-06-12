胡軍在《悍刀行》老謀深算，顛覆以往俠義戲路。（中視提供）

胡軍與兒子康康曾有過很陌生的時期。（取自胡軍微博）

劉嘉玲是兒子康康的乾媽。(中天娛樂台提供)

胡軍和劉燁當年的激情戲，堪稱鮮肉等級。（甲上提供）

54歲大腕級演員胡軍2003年以《天龍八部》「喬峰」一角走紅，接連演出古裝英雄角色多是俠義之士。2021年他接演古裝《雪中悍刀行》北椋王「徐驍」一角，殺人不眨眼、老謀深算為兒子鋪王位之路，被形容為「每一步都在下棋」，顛覆以往戲路，在大陸開播後流量衝破3億，備受矚目，現正在中視8點檔熱播。

胡軍外表粗獷加上長年角色特質累積，被大陸網友封為「天下第一硬漢」，他很珍惜這些封號不怕戲路受限，「這代表觀眾通過作品對我的喜愛，我可以詮釋得更好。」然而在小鮮肉、俊俏霸總當道的演藝世代，包含《雪中悍刀行》兒子張若昀也是美男長相，胡軍笑說曾有過「小鮮肉」階段，只是在他的年代指的是「奶油小生」。

的確，胡軍在2001年出道電影《藍宇》和劉燁演一對，雖然相較劉燁斯文長相，他仍略顯個性，但兩人在電影中全裸的激情床戲，展現結實身材與線條，若在這個時代也算是「鮮肉」等級，他和劉燁也是粉絲心中經典虐心CP。胡軍認為每個時代都有不同的審美觀，「小鮮肉」等封號還是有存在的道理。

在《雪中悍刀行》和張若昀的父子關係諜對諜，現實中胡軍和13歲兒子「康康」也經歷過「很陌生」的階段，他在兒子心中曾經排名最後一名，直到2015年父子倆上節目《爸爸去哪兒3》才改善，現在兒子還會和他撒嬌，兩爺們常有專屬的「Men's talk」時間。雖和兒子關係修補，但他骨子裡還是十足的女兒控，只要提到20歲女兒「九兒」就笑得合不攏嘴。

愛家的胡軍看似是緋聞絕緣體，但他曾在2003年演《無間道2》時和香港巨星劉嘉玲傳過緋聞，甚至被狗仔拍到送她回酒店喧騰一時。胡軍澄清他和劉嘉玲因為性格都很豪爽，只是無話不談的好友，坦言2人友情有受緋聞影響，當時還得向老婆盧芳解釋，好在老婆選擇相信，而劉嘉玲已成為胡家摯友，還是兒子康康的乾媽。