范范開心領取畢業證書。（翻攝陳建州IG）

范瑋琪（范范）沉寂期間考進台師大國際時尚高階管理碩士在職專班，12日出席畢業典禮，老公陳建州（黑人）陪同獻上祝福，看到老婆完成碩士學位，他感動表示：「這2年真的不容易，很佩服范范能克服一切困難和挑戰，努力完成碩士學位。我們全家都為她感到驕傲～畢業快樂喔！」

范范3月時完成論文口試，如今順利拿到畢業證書，黑人錄下范范領取畢業證書、接受撥穗儀式的片段放上社群分享，影片中范范似乎眼泛淚光，成為畢業生的她難掩興奮之情表示：「謝謝臺師大老師們的指導，讓我在重返校園的兩年生活學習到專業知識，認識更多元的知心好友們，豐富了我的人生！」

2年校園生活期間，范瑋琪專注於新領域的專業知識吸收、學習，甚至花1年多準備碩士論文，和指導教授積極約見討論，從題目的發想、文獻資料搜集閱讀、研究設計、專家訪談、資料分析整理、論文撰寫等親力親為，並在最後一學期得到指導教授的同意，提出論文口試申請，於口試時對答如流而獲口試委員高度肯定。