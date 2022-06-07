女星陳仙梅日前宣布與大兒子先後確診，不但生病還要顧兩個兒子讓她手忙腳亂，曾忍不住落淚嘆：「為何男人不在家？」今(7日)她在養病中度過47歲生日，沒想到廚餘放了3天引來蟑螂，讓她崩潰吶喊：「逼得我快要跳樓！」；所幸後來大反轉收到生日禮花束蛋糕，讓陳仙梅感動到爆哭3次。

陳仙梅日前在臉書透露8歲大兒子Ryder確診，因為老公出門在大陸工作不在家，她得獨自照顧兩個兒子，要載Ryder去做PCR，還要避免小兒子感染，一打二手忙腳亂之餘，曾忍不住落淚大嘆：「為何男人不在家？」今(7日)她在養病中度過47歲生日，除無法踏出家門一步外，還透露更讓她崩潰的事：「我宅女來著，其實也沒啥好怕，只是廚餘放了3天，蟑螂已經出現」，她連喊11個「啊」後吶喊：「逼得我快要跳樓！」

陳仙梅生日居隔還遇到小強讓她大崩潰，這時家人送來花束蛋糕讓她感動爆哭。（圖／取自陳仙梅臉書）

雖然攝影師老公印地安長年在大陸拍戲，但看來似乎收到了她「為何男人不在家？」的心聲，生日心情頓時大反轉：「陳爸送蛋糕來社區樓下，印地安托人送花，托朋友做蛋糕送來給我，我整個釋放壓力放聲大哭。告訴你們，居隔期間啊，連看到社區大哥送東西到門口，我都好想給他個擁抱啊。不到中午，家人、朋友的愛讓我哭了三次...」。

陳仙梅最後也感嘆：「特別的生日，也特別難熬，我只有放大我擁有的愛，勇敢往前衝，只希望母子三人不要因為病毒拖關一個月....」，如今家中有兩顆蛋糕，她也打趣說：「#可以吃一個禮拜了」。好友范瑞君在她PO文後秒送上祝福，一眾網友粉絲也紛紛獻上生日祝賀。