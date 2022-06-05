胡瓜示範遊戲關卡，卻意外陷入阿翔的慶生陷阱中。（民視提供）

胡瓜主持的民視《綜藝大集合》，日前帶領嘉賓馬國畢、江振愷、Eason等眾多藝人到斗六的紅螞蟻生態世界，開場時除了主持群，藝人來賓們都變身成為漫威英雄，在胡瓜的介紹下紛紛從高台上跳躍至前方的軟墊上，以華麗的英雄姿勢現身，特別的開場秀讓錄影現場別有一番風味。

節目中第一個遊戲「一飛沖天破氣球」，參賽者要以超人的姿勢，繃緊全身從高處往下倒，壓破前方的氣球，胡瓜在看到參賽者的動作後突表示剛剛大家跳躍的姿勢沒有很標準，這不禁讓藝人朋友們起鬨要他做出正確示範，於是胡瓜從軟墊的另一端為大家示範標準的跳躍姿勢，沒想到才剛跳上軟墊，阿翔就突然從身後拿出一盤刮鬍泡，精準的壓在胡瓜臉上，同時全場也很有默契的唱起生日快樂歌。

胡瓜一臉不知所措問「今天誰生日？」阿翔回應：「瓜哥，你昨天6月4日生日啊，今天我們準備了生日蛋糕，再幫你過一次」，讓胡瓜又氣又好笑的說：「別人生日都是提前祝壽，哪有這樣隔天補壽的」，阿翔馬上回：「瓜哥，你搞錯了，我們是提早慶祝明年生日」，此話一出讓全場笑聲不斷。