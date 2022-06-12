NFT（非同質化代幣non-fungible tokens）的市場熱度，在資金盛宴告終下，和加密貨幣哥哥姐姐們一起黯然失色，即使是知名藝人周杰倫、張惠妹代言的NFT，市場討論聲量愈來愈少。以Google Trends分析，可以看出其暴起暴落的足跡。

然而，正規商人最不樂見的假NFT交易之名、真詐財之實，在市場上卻停不下來。一周來美國、香港、中國大陸、台灣金融監管單位不約而同提醒投資者，注意NFT的相關投資風險。正面來看，有助於投機市場退散之後的市場秩序重建，也能藉由NFT代言區塊鏈技術，走進更多的應用領域。

美國證監會是加密數位商品的監管方，向來有特別部門打擊加密貨幣詐騙事件，成員包括律師及資安工程師等，美國聯邦貿易委員會（FTC）統計，2021年以來已有4.6萬人遭受加密詐騙，總損失金額超10億美元，其中以「投資詐騙」佔最大宗。香港亦由證監會負責，近日公開表示，NFT與其他虛擬資產一樣面對較高的風險，包括二手市場流通性不足、價格波動、定價欠缺透明度，更是駭客最愛入侵及欺詐的標的。

目前市面上的NFT商品或資產，有電子圖像、藝術品、音樂或影片，多是強調少量發行、獨一無二版本，以台灣市場的一般定價，多在新台幣100元到無上限。目前掛在兩大交易平台QUBIC、奧丁丁上，定價最高有逾台幣2,985萬元的平安宇宙彩虎#633，但沒有交易記錄。香港證監會認為，如果投資者不能完全理解NFT，亦無法承受潛在虧損，「就不應該投資於這些資產」。

藝人周杰倫加持的「Phanta Bear」NFT，6/12在全球最大交易平台OpenSea的即時交易價是0.26以太幣，換算新台幣約1萬1,310元，近周來單日交易量在3～5個。張惠妹發行的NFT，是在演唱會上向觀眾免費贈送，以凝聚忠實歌迷。有些公司透過NFT進行客戶關係管理，像台新銀行提供信用卡友透過Richart Life APP，以台新Pay支付在特定商城消費，就有限量版的NFT贈品。

在台灣尚能用廣告贈送NFT，極力打壓加密貨幣的中國大陸，12日在社交媒體廣泛流傳，福建省清理整頓各類交易平台、防範NFT違規風險，要求「不得未經批准從事NFT交易、不得違規變相參與NFT活動」等四條提示，NFT通通被視為詐騙、炒作、洗錢等非法活動關聯，令數位創作人相當為難。