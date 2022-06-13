李四川12日晚間留言。(取自李四川臉書)

國民黨高雄市長人選遲未出爐，高雄市前副市長李四川頻被點名是首選。而他繼11日在臉書談到「如果往前是艱困，後退也艱難，那我們就往旁邊走吧」，並感謝高雄的好友提早還給他2年的無憂，昨(12日)晚間再現身臉書貼文底下留言48字，最後更寫下「祝福高雄！」

李四川11日突然在臉書發文指出，人生路上，每一站的風景都非常美，走一程，愛一程，贏的漂亮，輸也精彩，無論成功或失敗，皆坦然接受，「如果往前是艱困，後退也艱難，那我們就往旁邊走吧。」他並感謝高雄的好友，「提早還給我兩年的無憂」。

該篇文章引發不少網友關注，更有藍營議員現身留言，包含高雄市議員邱于軒留言表示，「雖然您是首選，但不忍您再這麼辛苦！這一仗我們大家一起擔起來，但別忘了您要做我們最強的後盾歐！」陳美雅說「好人要出頭，大家要川伯」。另有不少網友亦說，「歡迎常回來高雄」、「再為高雄拚一次」、「川伯來整頓高雄，小的我一定當您義工全力跑腿拜票」。

面對支持者的留言，李四川12日晚間近10時許在該篇貼文底下留言表示，「感謝好友的支持，兩年來身體已健健康康，謝謝關心。雁過留聲，人死留名，人生沒有白走的路，每一步都算數。祝福高雄。」