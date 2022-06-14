立法院長游錫堃（見圖）日前在視訊演講時提及，雲峰飛彈射程已達大陸北京且「已經量產」，呼籲對岸侵台前要三思。對此，游錫堃14日在立法院受訪時改口稱，「我沒有這樣講，講得不夠清楚！」是看媒體報導得知，最主要還是強調和平。（劉宗龍攝）

立法院長游錫堃今（14日）在立法院受訪時改口稱，「我沒有這樣講，講得不夠清楚！」是看媒體報導得知。（葉書宏攝）

立法院長游錫堃12日視訊演講時提及，雲峰飛彈射程已達大陸北京且「已經量產」，呼籲對岸侵台前要三思。對此，游錫堃今（14日）在立法院受訪時改口稱，「我沒有這樣講，講得不夠清楚！」是看媒體報導得知，最主要還是強調和平。媒體進一步追問「是否有壓力改口？」游回應，「沒有什麼壓力！」自己當行政院長已20年前，沒有那麼早量產的。

游錫堃12日在台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」，他提及，雲峰飛彈已經可以打到北京，台灣具有攻擊北京的能力，中國要侵台前須先三思。

游錫堃今在立法院受訪時表示，「我沒有這樣講，講得不夠清楚！」最主要還是和平，是看報紙報導，沒有那麼早量產的；那時候只是一個構想，後來是看媒體報導得知，最主要是強調和平，大家才會幸福。至於雲峰飛彈已經可以打到北京，游錫堃強調，就是看媒體報導，從媒體得知的消息。

游錫堃表示，自己沒有說過，要大家重新詳細去檢視當時演講的內容，怎麼可能自己當行政院長時就已量產，是看媒體報導得知；立法院是民意機構，當行政院長已經20年前，怎麼可能當時就量產。