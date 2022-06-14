「動力火車」14日出席台灣世展會「第33屆飢餓三十」代言人記者會，關注全球糧食危機。（張鎧乙攝）

「動力火車」14日代言台灣世展會「第33屆飢餓三十」，呼籲大眾即刻救援。（張鎧乙攝）

動力火車14日出席「第33屆飢餓三十」代言人記者會，他們曾奪下「金曲獎最佳演唱組合」，今年再度以《都是因為愛》專輯入圍該獎，是他們第9度入圍，動力火車說：「感覺得開心耶！可以入圍9次，算是很厲害了啦！在我心裡面，我很平常心，是很真實的回答，不是官方回答。」

兩人經過入圍卻沒有得獎的經驗，越來越能夠平常心對待，「能得我會很開心興奮，沒得我也會拍拍手」，笑說唯有當頒獎人在揭曉「得獎的是....」那一刻最緊張。尤秋興說「我們是基督教，我們不會作法讓自己得獎，沒有得也會自然看待，得獎很重要，個人在音樂上的成績也是很重要」兩人不會帶家人走紅毯，「他們比較害羞一點」，兩人過幾天才會定裝，對服裝只有一個條件：「帥！」自嘲：「我們年紀大的需要人家鼓勵我們很帥。」

動力火車受邀擔任台灣世界展望會飢餓三十代言人，這次不僅跟阿富汗的小朋友視訊，觀看當地缺糧狀況，也親自到宜蘭茂安部落拜訪了被資助的家庭，他們呼籲大家經常支助海外的小朋友，不要忘了台灣偏遠地區也需要幫助，兩人小時候受到展望會幫助，覺得可以當代言人號召更多人捐款或用行動來幫助人，覺得很榮幸。

尤秋興回憶小時候，下課後都要去山上幫忙爸爸扛重物，「像挑夫那樣，爸爸用小籃子讓我扛，很重，我在後面邊抬邊哭」，下山路至少40幾分鐘，還要害怕路上有蛇。他每天都要幫爸媽工作，採芒果、噴農藥，拔草，山坡地，很累，拔草手會很痛，拔完又會被罵沒有拔乾淨，他也因而被爸爸罵到立志不要留在部落工作，要去台北追夢。他還說，小時候就參加過五燈獎徵選，「我有通過，可是要上台北時，爸爸說沒有錢，沒辦法去，所以比較慢紅的原因可能在這裡。」

顏志琳則回想起第一次代言世界展望會時，造訪了非洲盧安達，看到當地小朋友用水煮麵粉給弟弟妹妹吃，看到那麼多沒有父母親的小朋友，覺得很震憾，怎麼會有這麼可憐的地方，他還看到很多小朋友抓蟲回去吃，那趟行程返台後做什麼都很珍惜也變得很節儉。