俄烏戰爭爆發以來，西方國家一直擔憂中國會協助俄羅斯對抗國際制裁，而隨著戰事膠著，中國對俄羅斯的態度也明顯地從「勝似盟友」轉向「中立」。西方媒體評論認為，俄羅斯過去20多年來在經濟上對中國的依賴不斷加深，這次遭到國際制裁，更是高度依賴中國，幾乎已經到了附庸國的地步。若回顧歷史上莫斯科與北京的關係，特別是史達林首次會見毛澤東時給予近乎羞辱的待遇，這筆歷史舊帳算是由習近平從普丁身上討了回來。

美國知名的政治新聞媒體《政客》最近發表一篇名為《中國的新附庸─弗拉第米爾．普丁》的分析，雖然論調略顯激進，但在西方世界中有相當的市場，美歐不少媒體引用此一論述時也指出，中國正在享受數十年來與俄羅斯互動形勢大幅扭轉的局面。

由於建立政權後仍需要蘇聯的協助，毛澤東1949年12月首次出國訪問就是前往蘇聯，但他乘興而去，卻敗興而歸，在返程的路上發了好幾次脾氣。圖為毛澤東搭火車抵達莫斯科。（圖／人民網）

檢視並論證這種關係的轉變當然就得從中蘇共交往之初開始算起。由於毛澤東從發起農民運動一直到抗戰期間，都受到蘇聯大量的協助，最後還從蘇聯軍隊手中接收日本關東軍在東北的大量軍事資產，扭轉了國共雙方的軍事形勢，蘇聯也因此認為中共革命的勝利是在蘇共扶植下才得以完成。此外，史達林一直看不起毛澤東的出身，在毛澤東首次訪問莫斯科時，史達林讓他狠狠地吃了一頓排頭。

毛澤東建立中華人民共和國之後首次訪問蘇聯，搭火車在莫斯科北站下車時，只有部長會議副主席莫洛托夫與布爾加寧元帥前來迎接，儀式亦極為簡略，令毛澤東覺得屈辱。（圖／人民網）

毛澤東當時也很明白中共與蘇聯間的關係，建立新中國政權初期需要蘇聯大力協助，於是在1949年12月率領中共中央要員訪問蘇聯，同時也參加史達林70歲壽辰活動。這次的出訪是中共建國後第一次以新政權名義出訪的代表團，也是毛澤東首次出訪。不料，中共代表團一行人搭乘火車於12月16日中午抵達莫斯科北站後，蘇聯只派部長會議副主席莫洛托夫、蘇聯元帥布爾加寧前來迎接，在車站舉行了簡單的歡迎儀式。史達林未親自迎接，讓毛澤東極感不悅。

中共建政時，把對蘇聯關係視為最重要的外交工作， 期望能獲得蘇聯在經濟與外交上的協助而在國際上立足。圖為毛澤東會見史達林時的《人民日報》頭版報導。（圖／中共黨史網）

當天在莫斯科與史達林會談後，毛澤東與代表團成員被安排在莫斯科郊外27公里的一處別墅中，由於主要任務尚未完成，毛澤東心裡很著急，但史達林足足把毛澤東晾在別墅裡5天。毛澤東這幾天焦躁不安，經常發脾氣，還對負責接待的官員大發牢騷，稱自已幾天都只有「吃飯、拉屎、睡覺」。一直到12月21日史達林壽辰活動上，毛澤東才與各國共產黨領導人一同前往史達林生日慶典向他賀壽，雖然史達林安排他坐在前排，但毛澤東自始至終都悶悶不樂。

毛澤東這次訪問蘇聯有一大串外交工作要完成，但史達林對這些毛澤東極為在意的事興緻不高，還叫毛澤東派周恩來去商談條約與其他細節。原打算待3個月的毛澤東決定縮短行程，只停留2個月就返回中國。當時由於毛澤東在別墅裡有十多天未露面，英媒《路透社》還發了消息說毛澤東可能遭到軟禁，後來蘇方為此安排俄媒訪問毛澤東的方式進行闢謠。整整2個月訪問蘇聯的活動，毛澤東沒有達成任何重要的外交目標，心理非常惱火，返國時在哈爾濱、長春與瀋陽為了小事而發了3次脾氣。

史達林去世後，中蘇共鬧翻，許多年之後中蘇漸行漸遠。後來美國與中國建交，才形成往後數十年中美蘇鼎足而立的國際政治格局。圖為美國前總統尼克森訪問北京會見毛澤東。（圖／新華社）

史達林對毛澤東的傲慢後來陸續反映在蘇聯與中共交往的過程中，從邊界條約與 經濟、工業技術等各項援助中，蘇聯在當時的形勢下也佔盡了中國的便宜。一直到史達林去世，中蘇共鬧翻，許多年之後美國與中國建交，才形成往後數十年中美蘇鼎足而立的國際政治格局。

在史達林刻意冷落毛澤東的70年後，北京與莫斯科的互動形式已然完全翻轉。這時的中國已是快速發展數十年的經濟強國，普丁與習近平之間曾多次互訪，雙方互動親密極為罕見。普丁在入侵烏克蘭之前還前往北京參加冬季奧運會，雙方同時對外發表「兩國友誼與合作無上限」的宣言，只是全世界都知道現在誰是大哥，中國的經濟規模已經是俄羅斯的10倍有餘，在國際上的影響力早已非俄羅斯所能望其項背。

普丁在入侵烏克蘭之前還前往北京參加冬季奧運會，雙方同時對外發表「兩國友誼與合作無上限」的宣言，只是這時候中共的經濟實力與國際上的影響力早已非俄羅斯所能望其項背。（圖／路透）

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油遭禁運與糧食要依賴中國吸收，無法從國外獲得的商品也要靠中國供應，有限的對外貿易還靠著人民幣才能進行。俄羅斯外長拉夫羅夫對中國發表的諂媚言辭，也已近乎卑躬曲膝，雖然有些分析家認為習近平相當推崇普丁，但是經歷近來國際形勢的改變下，不只是習近平，恐怕連中國民眾對普丁原有的霸氣形象都開始幻滅。畢竟現在俄烏戰爭的形勢膠著，只要習近平念頭一轉，普丁這場打了一百多天的入侵烏克觀戰爭隨時都得落得敗退的下場。70年來的社會主義老大哥走下坡了，還得依賴中國挺住顏面，當年史達林對中國的傲慢與羞辱總算討了回來。