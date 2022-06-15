俄烏戰爭爆發以來，西方國家一直擔憂中國會協助俄羅斯對抗國際制裁，而隨著戰事膠著，中國對俄羅斯的態度也明顯地從「勝似盟友」轉向「中立」。西方媒體評論認為，俄羅斯過去20多年來在經濟上對中國的依賴不斷加深，這次遭到國際制裁，更是高度依賴中國，幾乎已經到了附庸國的地步。若回顧歷史上莫斯科與北京的關係，特別是史達林首次會見毛澤東時給予近乎羞辱的待遇，這筆歷史舊帳算是由習近平從普丁身上討了回來。
美國知名的政治新聞媒體《政客》最近發表一篇名為《中國的新附庸─弗拉第米爾．普丁》的分析，雖然論調略顯激進，但在西方世界中有相當的市場，美歐不少媒體引用此一論述時也指出，中國正在享受數十年來與俄羅斯互動形勢大幅扭轉的局面。
檢視並論證這種關係的轉變當然就得從中蘇共交往之初開始算起。由於毛澤東從發起農民運動一直到抗戰期間，都受到蘇聯大量的協助，最後還從蘇聯軍隊手中接收日本關東軍在東北的大量軍事資產，扭轉了國共雙方的軍事形勢，蘇聯也因此認為中共革命的勝利是在蘇共扶植下才得以完成。此外，史達林一直看不起毛澤東的出身，在毛澤東首次訪問莫斯科時，史達林讓他狠狠地吃了一頓排頭。
毛澤東當時也很明白中共與蘇聯間的關係，建立新中國政權初期需要蘇聯大力協助，於是在1949年12月率領中共中央要員訪問蘇聯，同時也參加史達林70歲壽辰活動。這次的出訪是中共建國後第一次以新政權名義出訪的代表團，也是毛澤東首次出訪。不料，中共代表團一行人搭乘火車於12月16日中午抵達莫斯科北站後，蘇聯只派部長會議副主席莫洛托夫、蘇聯元帥布爾加寧前來迎接，在車站舉行了簡單的歡迎儀式。史達林未親自迎接，讓毛澤東極感不悅。
當天在莫斯科與史達林會談後，毛澤東與代表團成員被安排在莫斯科郊外27公里的一處別墅中，由於主要任務尚未完成，毛澤東心裡很著急，但史達林足足把毛澤東晾在別墅裡5天。毛澤東這幾天焦躁不安，經常發脾氣，還對負責接待的官員大發牢騷，稱自已幾天都只有「吃飯、拉屎、睡覺」。一直到12月21日史達林壽辰活動上，毛澤東才與各國共產黨領導人一同前往史達林生日慶典向他賀壽，雖然史達林安排他坐在前排，但毛澤東自始至終都悶悶不樂。
毛澤東這次訪問蘇聯有一大串外交工作要完成，但史達林對這些毛澤東極為在意的事興緻不高，還叫毛澤東派周恩來去商談條約與其他細節。原打算待3個月的毛澤東決定縮短行程，只停留2個月就返回中國。當時由於毛澤東在別墅裡有十多天未露面，英媒《路透社》還發了消息說毛澤東可能遭到軟禁，後來蘇方為此安排俄媒訪問毛澤東的方式進行闢謠。整整2個月訪問蘇聯的活動，毛澤東沒有達成任何重要的外交目標，心理非常惱火，返國時在哈爾濱、長春與瀋陽為了小事而發了3次脾氣。
史達林對毛澤東的傲慢後來陸續反映在蘇聯與中共交往的過程中，從邊界條約與 經濟、工業技術等各項援助中，蘇聯在當時的形勢下也佔盡了中國的便宜。一直到史達林去世，中蘇共鬧翻，許多年之後美國與中國建交，才形成往後數十年中美蘇鼎足而立的國際政治格局。
在史達林刻意冷落毛澤東的70年後，北京與莫斯科的互動形式已然完全翻轉。這時的中國已是快速發展數十年的經濟強國，普丁與習近平之間曾多次互訪，雙方互動親密極為罕見。普丁在入侵烏克蘭之前還前往北京參加冬季奧運會，雙方同時對外發表「兩國友誼與合作無上限」的宣言，只是全世界都知道現在誰是大哥，中國的經濟規模已經是俄羅斯的10倍有餘，在國際上的影響力早已非俄羅斯所能望其項背。
俄烏戰爭爆發後，俄羅斯石油遭禁運與糧食要依賴中國吸收，無法從國外獲得的商品也要靠中國供應，有限的對外貿易還靠著人民幣才能進行。俄羅斯外長拉夫羅夫對中國發表的諂媚言辭，也已近乎卑躬曲膝，雖然有些分析家認為習近平相當推崇普丁，但是經歷近來國際形勢的改變下，不只是習近平，恐怕連中國民眾對普丁原有的霸氣形象都開始幻滅。畢竟現在俄烏戰爭的形勢膠著，只要習近平念頭一轉，普丁這場打了一百多天的入侵烏克觀戰爭隨時都得落得敗退的下場。70年來的社會主義老大哥走下坡了，還得依賴中國挺住顏面，當年史達林對中國的傲慢與羞辱總算討了回來。
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