新北市一名女大生控訴3年前遭員警上前盤查，回家後竟收到員警私訊，「不介意的話，當個朋友」，該事件在網路上鬧得沸沸揚揚，新莊分局經過調查，今(15日)表示，該案件為3年前因盤查後私訊女大生的個案，但該員行為衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，已核予申誡處分，並加強對該員個別輔導。

女大生3年前因「穿太清涼」遭員警盤查，回家後收到員警臉書私訊求「不介意的話，當個朋友」，女大生不滿在臉書「直男行為研究社」爆料員警惡劣行徑，時代力量立委邱顯智昨(14)日在臉書粉專痛斥，身為警察濫用公權力蒐集民眾個人資訊，進行搭訕女性、性騷擾，警政署應積極調查，別讓少數人不當作為，影響民眾對警察的信任。

邱顯智說，這已經是犯罪行為，依據《個人資料保護法》第15條規定，公務機關對個人資料之蒐集或處理，應有特定目的，並符合執行法定職務必要範圍內、經當事人同意，或者對當事人權益無侵害；第16條也明文規定，公務機關對個人資料之利用，應於執行法定職務必要範圍內為之，並與蒐集之特定目的相符。只有在列舉的例外狀況，才可以作為特定目的外之利用。

對此新莊分局表示，該案為3年前發生之個案，該位員警當時因深夜見一女子穿著單薄走於路上，基於該處係學生活動區，故前往關心。經查，該名員警未使用公務資訊電腦查詢個資，僅簡易核對證件便放行；另言談中得知IG化名，並事後私下以IG帳號傳訊，衍生社會不良觀感之行為，仍有疏失，本分局已核予申誡處分在案，並要求該單位主管個別加強輔導。