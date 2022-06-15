陌生萌柴跳上車不走 警察杯杯霸氣抱下車 牠竟轉眼又溜了

人民保母業務無奇不有！苗栗縣警局苗栗分局日前受理一起民眾報案，有民眾駕車到三義勝興車站旅遊，卻有一隻黃色柴犬不請自來跳上車不願離去，民眾迫於無奈只好報警處理，員警將狗狗抱下車安置後，狗狗卻又趁隙落跑回前一任飼主家中，該飼主在臉書社團報平安，才順利讓全案落幕。

據了解，日前2位遊客駕車到三義勝興車站附近旅遊，開門準備上車離開時，突然一隻黃色柴犬跳上車不肯下車，遊客求助無門，只好撥打110請警方到場協助。

2名旅客日前開車去勝興車站旅遊，卻意外遇上一隻黃色柴柴跳上車不走，只好報警處理。（圖／苗栗警分局提供）

苗栗分局三義分駐所警員陳永斌接獲報案到場，檢視該犬隻應為有主人飼養的寵物犬，可能是一時貪玩跑離開家，看見路旁車輛車門打開習慣性上車，陳員先以口頭誘拐方式下車不成，只好徒手將狗抱出車外，解決遊客難題，柴犬小黃還趁同仁不注意，一溜煙的就跑入路旁草叢逃離現場，最後柴犬小黃還很聰明地跑回前一任主人家裡，結束一場虛驚。

柴柴的飼主事後在臉書社團報平安，稱柴柴自警方手裡落跑後，機靈跑回前任飼主家中，已平安無事。（圖／苗栗警分局）

苗栗分局呼籲民眾遇有類似情形，可聯繫縣(市)政府動物保護防疫所協助排除，但不可因動物可愛，動物自己跑上車就占為己有帶回家，違者可能會觸犯刑法337條侵占遺失物罪，遭主人提告。