去年賴姓男子在台北車站Y區地下街Y4出口電扶梯，朝女子的短裙及右小腿潑灑精液，檢方起訴後，台北地方法院考量賴男與被害人達成和解，依公然猥褻罪判拘役30天，可易科罰金，緩刑2年。可上訴。

台北地院考量賴男未曾受有期徒刑以上刑之宣告，念其因一時失慮，致罹刑典，且犯後業與被害人達成和解，非無悔意，堪認經此科刑之教訓，自當知所警惕，信無再犯之虞，對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，因此給予緩刑2年宣告，以啟自新。

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