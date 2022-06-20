稍早09時05分花蓮縣光復鄉出現規模6.0、深度僅6.8公里的淺層地震，其中光復鄉出現最大震度5級，中央氣象局表示，不排除2天內出現規模5以上餘震，不過研判不會有規模6.0以上地震出現。

本次地震芮氏規模6.0地震，深度6公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里，即花蓮縣光復鄉。根據氣象局統計，今年已有6起規模超過6的地震，而本次地震為今年深度最淺的一次。

花蓮縣其他區域、台東、南投最大震度4級；台中、彰化、嘉義、雲林、台南、宜蘭、新北最大震度3級；台北、苗栗、新竹、高雄、屏東最大震度2級；澎湖、基隆最大震度1級，全台有感。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，本次規模6.0地震為今年第6起規模出現6的地震，本次地震出現在花東縱谷西邊，而縱谷西邊本身就是中央山脈斷層，地質上屬於板塊交界處，不排除成因與活動斷層或破碎帶有關。

陳國昌指出，以歷史紀錄來看並不多，1990年開始至今，該地區出現規模6.0以上的地震只有2起，規模5.0以上的只有14起，當中4起是深層地震，淺層的有10個，平均每3年就有一起。

陳國昌表示，該地區不是地震好發區，因此累積能量滿多的，但因為花東縱谷西邊屬於剛性的地質結構，無論是累積能量、釋放能量的時間都會比較久，可能陸續釋放，不排除2天內出現規模5.0以上餘震，研判不會有規模6.0以上地震出現。

陳國昌說，我國有史以來出現規模超過6.0地震最多的年份是1999年，由921引發的地震，包含主震就多達13起，但以長期平均值來看，今年已經算非常多了。

超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌