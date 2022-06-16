星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、摩羯座、天秤座看似脾氣好，其實內心情緒波濤洶湧，喜怒無常，只是不一定會表現在臉上，雖然他們難以捉摸，卻完全不影響他們的人氣，很受大家歡迎。

▍1.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，對人很體貼，和他們相處起來很舒服，他們總能站在他人的立場思考，為身邊的人著想，注意大家的需求，只要能幫上忙就覺得很滿足。不過巨蟹座談戀愛的時候比較情緒化，他們很重視另一半，卻因為如此情緒容易被對方牽動，只要沒有足夠的安全感，或是付出一直沒有得到回應，他們就會忍不住放狠話、耍脾氣，不過沒多久又會感到自責，主動和對方道歉，雖然他們顯得有些喜怒無常，但是依然掩蓋不了他們溫柔的優點，受到大家歡迎。

▍2.摩羯座

摩羯座在事業上很有野心，工作能力很強，有時間就會努力進修，希望能提升自己的實力，在職場上表現非常亮眼，但是在愛情方面卻顯得一竅不通，他們不擅長表達，不會說甜言蜜語，也不懂得製造浪漫，他們習慣把情緒悶在心裡不說出口，明明內心不爽，卻又不說清楚，讓人搞不清處他們的真實想法，不過卻因為這種神祕感，反而吸引很多異性的注意，在加上他們非常理性，遇到突發狀況也能維持冷靜，顯得很可靠，又有感情潔癖，給人正直的印象，因此往往擁有不錯的桃花運。

▍3.天秤座

天秤座看起來隨和，其實內心很多奇怪的原則，難以搞定，他們不會把喜怒哀樂表現在臉上，好像脾氣很好，但相處久了才發現很難走進他們的內心世界，總是無法拉近彼此之間的距離。天秤座很會打扮，氣質優雅，在社交場合很活躍，顯得很有魅力，但是他們往往把情緒藏在心裡，就算面對不順眼的人事物也不會表現出厭惡感，卻能技巧性的把討厭的一切拒於門外，讓人捉摸不透，卻能吸引眾人的目光，擁有高人氣。