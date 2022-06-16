影片約33秒處還錄到1名女童大喊「媽媽」，據悉該名鄰居事後回應，女童的聲音疑似是就是從屋內傳出，讓網友揪心不已。（翻攝自爆料公社）

新竹輪胎行15日深夜惡火奪去一家8口性命，兇手是屋主小兒子，該小兒子疑不滿父親把店面留給哥哥，爭吵後拿汽油桶縱火；該住處1名鄰居曝光當時拍下的現場影片，只見烈火從屋內竄出，過程中還錄到1名女童大喊「媽媽」，疑似是遭燒死女童的聲音，意外在網路上引發討論。

網路上曝光當時一名鄰居拍下的火災影片，當時現場傳出陣陣的燒毀聲響，伴隨爆炸聲，猛烈火勢從屋內竄出，而在影片約33秒處竟錄到1名女童大喊「媽媽」，據悉該名鄰居事後回應，女童的聲音疑似是就是從屋內傳出，讓網友們揪心不已，紛紛留言「好心痛的感覺」、「聽到叫媽媽的聲音…心都碎了」。

不過該影片傳出的女童聲是否為陳姓一家人的孩子眾說紛紜，有網友認為僅是火場外的人聲，消防隊也說救援時沒有聽到明顯求救聲；目前確定8名死者分別為56歲陳姓屋主妻子、28歲陳女、34歲陳姓大媳婦、28歲陳姓二媳婦（陳嫌妻子），以及陳姓屋主長子孩子1歲、陳嫌孩子3歲、6歲、7歲。

據悉，陳嫌有詐欺、毀損、竊盜前科，平常在家幫忙輪胎行生意，但經營理念上與父親有所不同，兩人時有口角，陳嫌昨晚再因金錢問題與父親發生口角，負氣離家後到加油站買汽油、返家縱火。（記者陳育賢攝）

據悉，陳嫌有詐欺、毀損、竊盜前科，平常在家幫忙輪胎行生意，但經營理念上與父親有所不同，兩人時有口角，陳嫌昨晚再因金錢問題與父親發生口角，負氣離家後到加油站買汽油、返家縱火，父親當下發現制止，但拉扯中仍將火點燃，造成8名親人來不及逃離火場喪命。