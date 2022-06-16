19：00宜蘭規模4.4地震 「北部抖一下」最大震度2級 19:102022/06/16 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局地震報告指出，今（16）日19時發生芮氏規模4.4地震。（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（16）日19時發生芮氏規模4.4地震，震央在宜蘭縣政府南南西方19.7公里，位於宜蘭縣大同鄉，地震深度64.6公里。各地最大震度宜蘭、桃園、新竹、苗栗2級，花蓮、新北、台中、南投、彰化1級。 陸4月減持美債362億美元 規模降至2010年6月以來新低 台灣B2C電商 2025規模近7千億 5月上市ETF資產規模破1兆元 元宇宙主題受關注 #震央 #宜蘭 #地震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 總統教育獎 宜蘭3得主獲林姿妙表揚 04:102022/06/14 地方新聞 宜蘭＋1295例 7月起恢復社區關懷據點課程、發送防疫箱 16:182022/06/14 生活 IDC：陸2026年物聯網規模近3千億美元 04:102022/06/14 產業特刊 宜蘭鄉間小路2車擦撞 貨車衝向田中翻覆 20:342022/06/15 社會 上市ETF資產規模 破兆 04:102022/06/16 證券．權證 世界麵包冠軍李忠威送愛心 醫護心暖暖 19:152022/06/15 寶島 宜蘭＋1221 死亡個案今累計達百人 15:512022/06/15 生活 《基金》台股基金規模減 統一黑馬逆勢奔馳奪冠 15:592022/06/16 財經 宜蘭復辦童玩節、人口倒退 在野轟縣府不及格 16:132022/06/16 政治 陸多地重啟公務員省考筆試 擴大政策性職位規模 09:232022/06/15 兩岸 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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