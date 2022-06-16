中央氣象局地震報告指出，今（16）日19時發生芮氏規模4.4地震，震央在宜蘭縣政府南南西方19.7公里，位於宜蘭縣大同鄉，地震深度64.6公里。各地最大震度宜蘭、桃園、新竹、苗栗2級，花蓮、新北、台中、南投、彰化1級。

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