9：30花蓮規模4.1地震 最大震度4級 09:392022/06/21 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 9：30花蓮規模4.1地震，最大震度4級。(氣象局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局指出早上9時30分花蓮縣豐濱鄉發生規模4.1地震，地震深度6.6公里，屬於淺層地震，震央在花蓮縣政府南南西方41.0公里，各地最大震度花蓮縣4級、南投縣1級。 18：48花蓮又地震！規模4.3 最大震度4級 花蓮凌晨01：13芮氏規模3.7地震 最大震度4級 台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級 #花蓮縣 #地震 #30 #規模4.1 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 規模6.0有感地震 北捷啟動慢速巡軌 09:202022/06/20 生活 超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 09:092022/06/20 生活 花蓮規模6.0強震 重點監控7路段 12:282022/06/20 生活 規模6.0地震 台積電、聯電：營運不受影響 10:062022/06/20 財經 花蓮規模6.0地震 核電廠運作、台電供電均正常 10:042022/06/20 財經 花蓮規模6.0淺層強震 全台有感 04:102022/06/21 生活新聞 彰化縣最大震度3級 王惠美籲地震口訣「DCH」 10:012022/06/20 生活 日本石川縣地震震度5強 一周內可能持續地震 14:442022/06/20 國際 地牛翻身 台電：電廠及電網不受影響 10:532022/06/20 財經 十大晶圓代工廠產值 連11季飆新高 04:102022/06/21 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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