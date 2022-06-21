氣象局指出早上9時30分花蓮縣豐濱鄉發生規模4.1地震，地震深度6.6公里，屬於淺層地震，震央在花蓮縣政府南南西方41.0公里，各地最大震度花蓮縣4級、南投縣1級。

18：48花蓮又地震！規模4.3 最大震度4級
花蓮凌晨01：13芮氏規模3.7地震 最大震度4級
台東凌晨8分鐘內連2震 最大規模3.6、震度3級
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