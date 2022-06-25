地牛翻身！花蓮地區11分鐘連6震，花蓮今早在10點27分發生規模4.9的地震後，接續發生5起地震，規模介於3.3至4.9之間，全台有感。

花蓮縣花光鄉今10時27分發生規模4.9地震，深度8公里，震央在花縣政府南西方.9公里，各地最大震度花蓮縣光復4級、南投縣玉山 3級、嘉義縣阿里山 3級、台東縣長濱 2級、花蓮縣花蓮市 2級、台中市梨山 2級、雲林縣草嶺 2級、彰化縣彰化市 2級、嘉義市 2級、嘉義縣太保市 2級、雲林縣斗六市 2級、台南市七股 2級、高雄市桃源 1級、宜蘭縣南山 1級、苗栗縣鯉魚潭 1級、新竹縣峨眉 1級、台中市 1級。

花蓮10時32分發生規模4.1地震。（圖／氣象局提供）

接著花蓮縣光復鄉發生規模3.3地震，深度7公里，震央在花蓮縣政府南南西方43.2公里，最大震度花蓮3級。間隔不到1分鐘，花蓮縣光復鄉發生規模4.1地震，深度4.8公里，最大震度花蓮3級；隨後花蓮近海也發生規模3.8地震，深度5.5公里，最大震度花蓮3級。

花蓮花光鄉在10時32分再度發生地震，規模為4.1，地震深度4.8公里，震央在花縣政府西方8公里，各地最大震度為花蓮縣光復 3級、南投縣玉山 2級、台東縣長濱 1級、花蓮縣花蓮市 1級、嘉義縣阿里山 1級、台中市梨山 1級、雲林縣草嶺 1級、雲林縣斗六市 1級、彰化縣彰化市 1級、嘉義市 1級。

而花蓮縣光復鄉在10時37分與38分，先後發生規模4.3與3.5的地震，深度分別是5公里和6.3公里。