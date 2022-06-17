就在前幾天，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）才力促烏克蘭官員，不要「羞辱」莫斯科，甚至建議他們，應該和俄羅斯總統普丁談判，而引發烏克蘭官員抨擊。

也因此，據《每日郵報》（Daily Mail）16日報導，當他訪問基輔，熱情擁抱烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）時，遭到冷漠，甚至相當強硬的回應，或許也不令人意外。馬克宏16日早和德國，義大利與羅馬尼亞領導人先在烏克蘭首都基輔會面，接著探訪基輔郊區城鎮伊爾平（Irpin），以親眼目睹俄軍造成的破壞，還有他們犯下戰爭罪的證據。

法國總統馬克宏（左）16日在基輔瑪莉英斯基宮（Mariyinsky Palace）前和烏克蘭總統澤倫斯基握手。（美聯社）

澤倫斯基和法、德，義大利與羅馬尼亞領導人舉行聯合記者會

馬克宏隨即展現政治人物的特質，譴責俄軍攻擊的「野蠻」，並大讚伊爾平居民和協助遏阻俄軍攻勢者的勇氣。然而，他在聯合記者會中展現公關式的友善抱抱，企圖攏絡澤倫斯基，卻沒受到熱烈的回報。澤倫斯基一臉尷尬，表現出寧可在烏東戰略要城北頓內茨克（Sievierodonetsk）戰壕內和俄軍交手，也不願被馬克宏暖抱的模樣。

而稍早兩人握手時，馬克宏也同樣顯得一頭熱。他在媒體前滿臉堆著笑，緊握澤倫斯基的手，忙著擺姿勢讓記者拍照，但澤倫斯基卻皺眉低頭，看著地上，顯然對他裝腔作勢感到不悅。

近幾個星期來，澤倫斯基公開指控馬克宏，說他為普丁找藉口，並批評法國政府沒有提供足夠的武器和支持，來協助烏克蘭對抗俄羅斯。反之，他對其他來訪烏克蘭的領導人卻展現了熱情與歡迎。