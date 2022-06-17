死亡數仍高！今添154死 本土+55187「各縣市均未超過9千例」

國內今天新增5萬5187例本土個案、境外移入74例，死亡個案再增加154人。中央流行疫情指揮中心代理發言人羅一鈞表示，本土疫情目前逐漸下降的趨勢很明顯，希望下周本土病例數可以控制在5萬例以下。

羅一鈞表示，今天各縣市新增本土個案皆低於9000例，前六名依序為台中市8323例、高雄市8248例、台中8323例、高雄8248例、 新北市6671例、台南市5465例、彰化縣4316例、桃園市4305例、台北市3726例。

指揮中心今天公布154例死亡個案，年齡介於40多歲到90歲以上。年紀最輕的是40多歲男性，有心血管疾病等多重慢性病史，曾接種2劑疫苗，6月4日確診，11日病逝，死因為肺炎合併心肺衰竭。

指揮中心表示，今日新增之55,187例本土病例，為25,821例男性、29,345例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(8,323例)、高雄市(8,248例)、新北市(6,671例)、臺南市(5,465例)、彰化縣(4,316例)、桃園市(4,305例)、臺北市(3,726例)、屏東縣(2,659例)、雲林縣(1,421例)、苗栗縣(1,344例)、南投縣(1,316例)、新竹縣(1,262例)、嘉義縣(1,054例)、新竹市(976例)、宜蘭縣(959例)、嘉義市(751例)、花蓮縣(730例)、基隆市(663例)、臺東縣(571例)、澎湖縣(256例)、金門縣(136例)、連江縣(35例)。

指揮中心指出，今日新增154例本土病例死亡個案，為88例男性、66例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、144例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至6月14日，死亡日期介於5月11日至6月15日。

指揮中心說明，今日新增74例境外移入個案中，為51例男性、23例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自馬來西亞、泰國及美國(各3例)、德國及新加坡(各2例)、阿拉伯聯合大公國、比利時、柬埔寨、法國及英國(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年4月19日至6月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,622,602例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,427,808例排除)，其中3,190,787例確診，分別為13,685例境外移入、3,177,048例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計4,868例死亡，其中4,853例本土，個案居住縣市分布為新北市1,458例、臺北市802例、臺中市388例、桃園市358例、高雄市352例、臺南市252例、彰化縣195例、屏東縣161例、基隆市143例、宜蘭縣111例、南投縣97例、雲林縣88例、花蓮縣75例、嘉義縣71例、新竹縣及臺東縣各68例、苗栗縣64例、嘉義市51例、新竹市37例、金門縣9例、澎湖縣5例；另15例為境外移入。