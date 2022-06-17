台中市疫情仍處於高原期，為提升城市防護力及個人保護力，市長盧秀燕17日於疫情線上記者會宣布，開放設籍台中市65歲以上長者、55歲以上原住民施打第四劑莫德納疫苗，預估全市約17萬人可施打，將在22、23日啟動45處快打站，造冊通知單，完成接種可獲得2劑快篩試劑和500元禮券。

盧秀燕說，若65歲以上長者、55歲以上原住民，有第一劑、第二劑或第三劑疫苗需要補打，也歡迎前往快打站。另外，有部分65歲以上長者、55歲以上原住民的第三劑疫苗是在外縣市施打，台中市沒有相關資料，無法主動造冊通知，也可直接前往快打站，施打第四劑莫德納疫苗。

盧秀燕另指，接種兒童莫德納疫苗滿4周的學童已開放接種第二劑，經初步意願調查，共有1萬3075位學童有施打意願，學校已全數安排造冊，18、19日開設26處「校園兒童疫苗快打站」，每處施打點將由校長擔任指揮官，衛生局派員支援現場，請學童依學校通知時間地點，攜帶小黃卡、健保卡、意願書前往接種。

盧秀燕提醒，每位兒童可由一位家長陪同進入校園接種疫苗，但該位家長需打滿三劑疫苗且滿14天；如果家長無法陪同也不用擔心，現場會安排老師或志工媽媽協助引導照顧小朋友，請家長放心。

另約有9000名孩童接種第一劑兒童莫德納尚未滿4週，這次雖然無法加入校園快打站接種，但不用擔心，目前疫苗充足，滿4周後也可自行預約至醫療院所接種第二劑。