據大陸應急管理部網站消息，針對珠江流域性較大洪水，17日大陸國家防總繼續維持防汛三級應急回應。根據多個部委會商指出，受連續強降雨影響，珠江流域防汛形勢日趨嚴峻。西江、北江、韓江等均發生編號洪水，形成了珠江流域性較大洪水，研判未來幾天，珠江流域特別是柳江、桂江、北江流域仍有持續強降雨，雨量大、範圍廣，落區與前期高度重疊，西江、北江幹流水位將止落複漲，西江可能發生流域性大洪水，防汛工作進入緊要階段。

根據中新網報導，大陸國家防總秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文17日主持重點地區暴雨洪澇災害防範應對視訊會商調度，與大陸氣象局、水利部、自然資源部等會商並視訊連線福建、江西、湖南、廣東、廣西等等地方單位。

據大陸氣象部門預報，17日夜間至21日，廣西大部、廣東大部、福建西部和北部、貴州南部、湖南東部和中南部、江西大部、浙江大部、安徽南部及湖北東南部等地有大到暴雨，局地大暴雨。

此次會商也強調，珠江流域各地要充分認識當前防汛形勢的複雜嚴峻性，進一步嚴肅防汛紀律，全面落實防汛責任，各級包保責任人要下沉一線，盡職履責。要強化監測預警，加密會商研判，按照應急管理部和中國氣象局聯合印發的《關於強化氣象預警和應急回應聯動工作的意見》要求，確保預警資訊有效傳遞，應急回應及時啟動和調整。