雲仙樂園中式古典庭院。（雲仙樂園提供）

雲仙湖畔划船樂。（雲仙樂園提供）

雲仙樂園復古庭院建築。（雲仙樂園提供）

疫情期間，更多消費者走出戶外，以森林生態與溪流景觀著稱的雲仙樂園，平時更是親近大自然的好地方。

園區內山谷地形，溪流邊或森林深處的任何地點，，遊客健走群山環繞的森林岩道，方能進入雲仙樂園，沿途是豐富的植物生態，可呼吸芬多精，由植物的花、莖、幹、葉，所散發的芬多精可增進遊客的健康，達到身心靈的放鬆，即日起至30日止，針對遊樂園業、百貨業與飯店業從業人員推出雲仙樂園門票150元優惠方案，原價220元，服務專線：02-2661-6009。