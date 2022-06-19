不甩二段式左轉 她「切西瓜」遭撞飛全身骨折 驚悚片曝光

驚悚影片曝光！桃園中壢1名女騎士昨天（18）行駛至一處路口時，因未依規定兩段式左轉，當場撞上1輛直行轎車，女騎士整個人從機車上噴飛後重重墜地，全身多處骨折，現場車體零件四散，影片駭人，目前女騎士經轉院開刀治療後傷勢穩定，警方將追究後續肇事責任。

中壢分局表示，駕駛自小客車的黃姓男子（61歲）從中壢區永裕路往洽溪路直行，當通過環溪三街路口時，突然1名正要左轉的女騎士，該名女騎士疑似未依規定兩段式左轉，撞擊瞬間女騎士整個人從機車彈飛，強大撞擊力道也讓車體零件噴飛、四散滿地。

據了解，現年71歲的邱姓女騎士遭撞後噴飛墜地，手腳有多處骨折與擦挫傷，送往天晟醫院救治，又轉往林口長庚醫院治療中，目前經過開刀傷勢已穩定，警方事後確認雙方酒測值均為0，肇事原因及後續責任歸屬尚待警方調查中，警方呼籲行駛設有二段式左轉標誌的路口時，不應跨越車道大幅度迴轉，以致影響其他車輛之路權。