宋文華臉書宣布投入中職選秀。（摘自臉書）

效力美職教士隊高階1A的台灣投手宋文華準備回台灣了，他表示教士隊球團希望他留下，但他要為自己的人生做出選擇，他感謝教士球團給予的機會，21日他在臉書宣布要報名今年的中職選秀。

#20220621 相信大家看到新聞了 對我來說這只是棒球圈裡最平常的新聞，就是一則transaction。 在今年思考了很久，覺得是時候了，所以主動跟球團討論我的想法，雖然過程中球隊也與我溝通希望留下，不過人生總是會有需要做出選擇的時候，這一路走來成長很多，真的很感謝球團給我的機會。 做出什麼樣的決定不是最重要的， 重點在於在做出決定後能夠負責並全力以赴，接下來我將會報名今年的中職選秀，在這期間我一樣會繼續努力準備好自己，謝謝大家。

宋文華5月底確診新冠肺炎而進入傷兵名單，教士今年球季讓他從3A出發，出賽4場、投6局，自責分率1.50，在5月初回到高階1A，出賽7場、投7.2局，自責分率2.35。宋文華在2016年7月成為大聯盟教士隊首位台灣球員，今年他25歲，以剛猛球速著稱，可達時速153公里。