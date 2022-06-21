網紅謝薇安擁有甜美臉蛋和F級身材，被封為「最強奶媽」，她人美身材比例性感，就連美照都曾被直播主連千毅盜用過。近期她上節目重現先前跳繩爆紅片段，可見她雙峰在鏡頭前不斷起伏，讓人移不開眼睛，蘿莉塔更是虧她根本就在「霸凌」自己那件超短上衣。

謝薇安先前受邀上《同學來了》，並報上真實三圍36F、25、36，她一進攝影棚就讓不少男來賓眼睛直盯，在IG擁有400多萬粉絲的她，連蘿莉塔都直言：「我身邊所有男生都有追蹤她欸」，意指一講謝薇安大家都知道是什麼人，粉絲數量可比韓星。

蘿莉塔虧謝薇安霸凌自己的上衣。（圖／翻攝自同學來了 Youtube）

謝薇安過去被網站評選是比基尼女神第一名，現實中的她去掉濾鏡，身材跟臉蛋依舊相當出色，談到過去爆紅契機，謝薇安說自己原本在加拿大長大，平時愛運動，被粉絲提議才放上跳繩影片，沒想到一放就引來百萬粉絲追蹤，一夕之間爆紅。

【精華】百萬粉絲追蹤的女神！ 謝薇安靠跳繩一夕爆紅！

節目中，謝薇安和蘿莉塔比賽跳繩，結果謝薇安每跳一下，穿著低胸裝的她雙峰呼之欲出，震撼效果有如地震，蘿莉塔忍不住虧：「妳在霸凌妳身上那件白色的上衣，它有夠緊的」，阿 Ken則搞笑模仿白上衣「痛苦的神色」，梁赫群也回今天最辛苦的就是那件白上衣，笑翻眾人。