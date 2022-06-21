你的外送員在決鬥中，新北市三重區有2名外送員在大街上起口角，由於其中一名外送員未依外送平台規定送餐，另一名外送員欲錄影檢舉，結果雙方一言不合發生爭吵扭打，事後警方將2人依違反社會秩序維護法送辦。
事發在昨(20)日早上11時6分許，一名38歲外送員蔡姓男子因未依外送平台規定，未使用外送箱進行送餐，引起另一名30歲的外送員鄭姓男子注意，因此打算用手機錄影存證欲向外送平台檢舉。
結果此舉引起蔡男不滿，他竟從機車車廂拿出警棍跟鄭男理論，結果雙方一言不和發生扭打，不過當警方獲報趕往現場時，2人已沒有發生打架衝突，但雙方身上均有擦、挫傷。
經警方勸說後，蔡男以及鄭男皆前往派出所釐清案情，經協調後，雙方都表示不提出傷害告訴，但由於2人有出現當街扭打的狀況，因此警方仍將他們依社會秩序維護法送辦。
另外蔡男因非法持有警棍，已查扣並依社會秩序維護法函請三重簡易庭裁處。
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