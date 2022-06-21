為因應中國大陸暫停台灣石斑魚輸入，農委會祭出調節上市、多元內銷、強化外銷等3支箭，並規劃8億經費「護石斑」。然而經過精算後，農委會今日公布，今、明兩年度投入的護石班經費降為4億800萬。此外，將提供凍儲電費每月每公斤2元，以及辦理50場海外廣宣活動，每場次獎勵10萬元。

根據農委會統計，2022年1-5月間，我國石斑魚已出口至中國大陸及香港達3059公噸， 在中國大陸暫停出口後，推估受影響3600公噸，因此農委會設定調節上市期間與產量目標1000公噸、加工凍儲及強化海外市場拓銷目標1000公噸，以及多元形式對內行銷目標1600公噸。

據規劃，延養貸款利息補貼預算為8300萬、內銷通路拓展6億4600萬元、加工凍儲補貼4900萬、海外通路拓展3100萬，共計8億900萬元。

農委會漁業署代理署長范美玲表示，原本預計投入8億元，但在經過精算後不需要這麼多經費，今年將投入約3.7億，明年因補貼利息經費將編列3800萬元，總計4億800萬元，而國內行銷佔2.46億元。

至於為何內銷要這麼多經費，范美玲指出，因為過去都是以活魚方式運搬到中國大陸，很多家庭其實不太會處理石斑，如果用成魚塊、魚片，消費會比較容易接受，也更好處理；加上很多通路對石斑並不熟悉，因此需要經費來推動。

相關獎勵制度上，除了日前公布的「三去三清」每公斤獎勵40元、切塊(片、丁)每公斤獎勵50元，也新增凍儲電費等獎勵每月每公斤2元；海外廣宣與拓銷活動上，預計獎勵業者與海外通路辦理50場次活動，每場次獎勵10萬元。