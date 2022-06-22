地方公職人員選舉將於11月26日舉行投開票，士林地檢署22日召開選舉查察期前策略座談會，將嚴查選舉暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金，呼籲民眾勇於提供情資檢舉賄選，其中最高檢舉獎金有1000萬，現已接獲相關情資3件，由辦案人員調查當中。

檢察長繆卓然指示，嚴守不問對象、黨派、身分、地位，本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則與決心，並指示與會之檢、警、調、政風人員於前期即應強化情資蒐報、確實佈雷，掌握選情狀況及賄選熱區，以利積極主動展開選舉查察。

士林地檢署三大工作重點，首先是嚴查賄選暴力部分，應善用科技偵查，擴大追查及向上溯源，加強對幫派、槍械及賭盤之掃蕩，速查嚴辦暴力介入選舉。接著嚴防假訊息部分，應迅速查證、保全證據，妥適認定以兼顧人民言論自由，如疑涉刑責，應即時與檢察官聯繫，盡速偵辦，必要時適時發布新聞導正澄清，避免影響選情。第三是嚴辦境外資金介入選舉部分，應追查金流、掃蕩地下通匯，對於反滲透法及違反政治獻金法之不法情事更應嚴加查辦，避免影響國安。

另就反賄選部分，則提示各機關善用現有之網路與媒體平台，鼓勵民眾勇於提供情資檢舉賄選，達成「公平選舉」、「杜絕不法」之核心目標。