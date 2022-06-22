一名陳姓男子去年12月開車駕駛於國道3號，因為邊開車邊啃玉米，雙手未握著方向盤，遭路過的國道警察發現，認定陳男有「以危險方式在道路上駕車」違規行為，攔停舉發，陳男遭罰1萬8000元不服行政訴訟，並認為「20年老車，沒有自動駕駛，如何保持同一車道」；台北地院認定陳男確實違規，駁回訴訟，可上訴。

依據判決書記載，去年12月上旬下午，陳姓男子行駛國道3號南向92公里路段，因為邊開車邊啃玉米，雙手拿著食物沒有放在方向盤上，國道警察巡邏發現，員警目睹他的行為後，認定他有「以危險方式在道路上駕車」違規行為，當場攔停舉發，並移送台北市交通裁決所處理，他遭罰1萬8000元。

陳男不服提行政訴訟，他主張20年的老舊車款未搭載自動駕駛功能，無法在雙手放開的情況下，卻可以在速限內於同一車道前進，並且保持安全車距，若因為他飲食需要換手拿食物或喝水，都只需短暫幾秒鐘，並沒有長時間未將手放在方向盤上，其事實與員警認定違規行為有誤，請求撤罰。

台北地院審理，依相關證據認為，陳男駕駛汽車，確實有「以危險方式在道路上駕駛汽車」違規行為，依道路交通管理處罰條例裁處陳男1萬8000元，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習，並無違誤，判決駁回。