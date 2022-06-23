時代的眼淚！台北一名網友分享，在家中翻出以前使用的電子辭典，孩子看到竟然誤以為是迷你筆電，完全不知道這是什麼，引起網友討論，照片勾起許多網友的回憶，不少人直呼這是90年代的上課神器，手上拿這台超拉風，而且能夠拿出來的同學，家境都很不錯，畢竟好一點的電子辭典價格堪比現在的iPad了。

一名網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文說，整理家裡的時候翻出一台電子辭典，結果小朋友看到竟然驚呼好小台的筆電，完全認不得這是什麼，甚至還追問能否用來觀看抖音影片，讓他只能尷尬地說「呃！可能沒有辦法喔！」

一位網友在家中挖出90年代的神器，勾起網友的回憶。（圖／翻攝自爆廢公社）

從畫面中可見，原PO找到的是一台黑色的電子辭典，螢幕的右上方還寫著「吳炳鍾教授主編」，下方的鍵盤有中英文與倉頡的輸入法，乍看真的很像是一台迷你版筆電，但功能卻完全不同。

貼文引起網友熱議，「這是當年學英文的戰利品」、「以前家裡也有一台哈電族」、「讀書時也有買一台，好懷念」、「我以前也有一台，滿滿都是回憶」、「當年我也差點買了，當時有一台非常的了不起」、「以前有這台，上英文課走路都有風」。

另有網友說，當年電子辭典價格不斐，能拿出來的同學家境都不錯，畢竟當年好一點的電子辭典的價格，現在差不多可以買一台iPad了。「小時候看到同學拿出這個，代表家裡是有錢人」、「想當初在學時，能拿出這個的同學都是有錢人」、「一台可以買現在的平板，不過功能天差地遠」。