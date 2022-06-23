宏達電(2498)宣布，與日本萬代南夢宮影業共同打造的原創IP《小鳥之翼》(BIRDIE WING -Golf Girls Story)，即日起在元宇宙平台VIVERSE獨家展出，除此之外，《小鳥之翼》也預計將由HTC VIVERSE推出Nintendo Switch 遊戲、VR體驗等。

宏達電VIVERSE總經理林俊吳表示，《小鳥之翼》是VIVERSE投資的第一部動畫IP，也是和萬代南夢宮影業策略聯盟的第一項成果。本次將這部廣受全球粉絲喜愛的作品帶進元宇宙，藉由在VIVERSE上的展出讓更多人認識《小鳥之翼》製作團隊的用心，也為VIVERSE元宇宙居民帶來更豐富多樣的內容，為宏達電在元宇宙時代的內容生態系立下重要里程碑。

宏達電VIVERSE與萬代南夢宮影業(BANDAI NAMCO Pictures；BNP)策略聯盟邁向新里程碑，展現原創IP內容在元宇宙時代的嶄新價值，雙方共同打造的原創IP《小鳥之翼》是全球首部以女子高爾夫球為主題的原創動畫；除此之外，《小鳥之翼》也將在2022下半年透過HTC VIVERSE推出Nintendo Switch遊戲、VR體驗。