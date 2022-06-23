高山峰認真經營角色，向網友徵求台客語錄。（翻攝自三立台劇臉書《一家團圓》影片）

澎恰恰領軍的「肖笑家庭」，為劇情帶來一股清新之氣。（三立提供）

澎恰恰為了加速還債，加入三立8點檔《一家團圓》出演熱情里長伯，領軍老婆鍾佳蓁、兒子高山峰、阿V共組「肖笑家庭」，走搞笑歡樂路線。他昨晚初登場就住進醫院，甚至一度心跳停止，畫面特寫他眼睛上吊，垂死面貌，表演過於逼真嚇壞觀眾，以為剛出場就要「領便當」。原來是兒子們吵著分家產，氣到高血壓住院，而後他拿下氧氣罩，對一旁哭喊的家人說：「你們好吵啊！」表演張力十足表演，果然寶刀未老。

高山峰飾演的邱添恩，花襯衫、金項鍊一身標準「台客」行頭，一出場就幹架，看到橋上疑似想不開的黃瑄想英雄救美，卻重重「仆街」，笑料百出。高山峰自認飾演的台客台詞不夠到位，今早還在臉書PO文，徵求「台客八加九語錄」，允諾網友只要提供台詞，就會在接下來的演出中一一講出來，對角色經營十分投入。

過往台灣8點檔收視長期處於2強鼎立，三立與民視輪佔鰲頭，在陳剛信主導的台視《美麗人生》加入戰局後，三立收視落居第3，如今民視則穩坐台8寶座。為重新擦亮「台8招牌」，三立大動作拓展《一家團圓》故事線，除了澎恰恰領軍的「肖笑家庭」，此前也擺出盛大排場恭迎「惡女」苗可麗入劇組，飾演強勢的「曹家」女主人，為利益與「葉家」衝突不斷，激起新火花。

澎恰恰一家的加入也為《一家團圓》帶來一股清新之氣，劇情終於跳脫沉重的利益糾葛、爾虞我詐，讓觀眾能喘口氣。而硬底子演員陸續加入，的確讓收視略見起色，三立昨日8點與9點時段收視分別為1.98、2.29與台視《美麗人生》1.97、2.33不相上下，後續是否會再重回與民視纏鬥，力爭1、2名的盛況，值得拭目以待。