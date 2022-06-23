基隆市長林右昌23日表示，基隆市新增確診587例，鑑於基隆市疫情持續緩和，基隆長庚醫院將於月底撤銷戶外防疫門診，將場地恢復為停車場使用。另外，22日基隆長庚也調降新冠專責病房病床數，將39床專責病房改列一般急性病房。

自5月1日起，基隆長庚醫院借用院前麥金停車場，做為戶外防疫確診篩檢與取藥門診使用，高峰期間每日服務確診民眾逾300人次，有效達到分流功能，避免急診壅塞而影響急重症市民就醫需求。

隨著近日基隆市每日確診都在600人以下，再加上快篩即確診的政策，長庚醫院戶外防疫門診每日服務人次現在每日約僅20位民眾，各項醫療服務亦已逐步復歸，院方預計在完成環境清消與場地復原後，在6月30日返還麥金停車場，以利業者正常運營停車場業務，確診民眾則恢復由急診防疫門診或視訊門診就醫。

在基隆市疫情方面，基隆23日新增確診587例，其中外縣市通報102例，佔17.38％；新增確診病例中，女性312人、男性275人；以年齡層區分，新增確診者以25-34歲最多，有109人、占18.57％，35-44歲次之，有103人、占17.55％。至於75歲以上的長者有32人、65-74歲有49人、6歲以下有37人。

隨著22日基隆市衛生局核准調降新冠專責病房病床數，基隆市現有新冠專責病房198床，目前已收治113人、空床85床，空床率42.9％；各大醫療院所中，基隆長庚醫院收治重症50名、中症17名、輕症29名；部立基隆醫院收治重症1名、中症2名、輕症12名；三總基隆分院收治中症2名。