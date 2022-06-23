曾經三度闖進四大滿貫賽的台灣男網「新一哥」莊吉生，今天在溫網會外賽第三輪發揮堅強韌性，在輸掉前兩盤的絕對劣勢下扳平戰線，可惜最終仍以5比7、4比6、6比3、6比3、2比6，2比3不敵世界排名104的瑞士好手胡斯勒，無緣繼2018年之後再次取得溫網會內賽門票。

世界排名263的莊吉生，2018年溫網同樣是在會外賽第三輪輸掉，但憑藉「幸運輸家」晉級會內賽，加上2020年法網與2020年美網三度挑戰大滿貫賽，可惜都止步於首輪。

此次溫網會內賽莊吉生打得非常強勢，首戰2比1淘汰奧地利新秀米索利奇，次戰直落二拍退烏克蘭老將馬琴科，今日面對年僅25歲的胡斯勒，一開賽就遭到對手重砲轟擊，5比7、4比6連丟兩盤。

莊吉生靠著經驗在第三盤2度破了胡斯勒發球局，6比3打出氣勢，第四盤3比3突破僵局分別在第7、9局突破胡斯勒防線，6比3再下一城，讓比賽重新回到起點。

決勝第五盤，雙方又鏖戰至2比2平手，關鍵第5局與第7局莊吉生的防線兩度被破，加上胡斯勒全場轟出23記愛司球，莊吉生只能2比6飲恨敗下陣來。

本屆溫網男單只有「夜市球王」曾俊欣與女雙詹家姊妹在溫網會內賽展開征程。