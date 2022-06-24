戰遊網（Wargaming.net）今天正式宣佈，旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天正式滿8歲了！即日起至7月7日，玩家將能與遊戲實況主Dr. Disrespect於《戰車世界：閃擊戰》車棚一起狂歡，完成兩個特別任務並解鎖特殊動畫迷彩、頭像等豐富獎勵，一起歡慶週年慶。

遊戲實況主Dr. Disrespect表示：「 玩家們，快加入我的行列，一起歡慶《戰車世界：閃擊戰》週年慶吧！我們《戰車世界：閃擊戰》車棚見！」

為歡慶週年慶，《戰車世界：閃擊戰》團隊和Dr. Disrespect在《戰車世界：閃擊戰》聯名影片中放置了一個彩蛋。玩家只要發揮尋找彩蛋技能，便能獲得獎勵代碼和解鎖三天的《戰車世界：閃擊戰》加值帳號。

除了能與Dr. Resepct 一同狂歡外，《戰車世界：閃擊戰》團隊還為玩家準備了另一場週年慶活動。即日起至 6 月 28 日，玩家藉由完成日常任務便能獲得一輛全新 CS-52 LIS 戰車和生日派對動畫迷彩。

《戰車世界：閃擊戰》產品總監Andrey Ryabovol表示：「 《戰車世界：閃擊戰》團隊希望在每年週年慶時，藉由推出酷炫的生日慶祝活動，準備一系列豐富好禮和獎勵，跟玩家社群一起慶祝這個特別的節日。另外，我們藉由每一年的生日來提升遊戲視覺效果，加入新特效，希望能給玩家一個更棒的遊戲體驗。《戰車世界：閃擊戰》生日快樂，也謝謝全球各地社群與玩家長期以來的支持！」