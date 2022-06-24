19歲潘姓男子去年跨年和朋友到夜店消費，經過電子安檢門時鈴聲大作，潘男拿出1個裝有許多小鋼珠的礦泉水瓶，說「這是炸彈」後丟進垃圾桶，逕自進入夜店，警方依恐嚇公眾罪送辦，台北地檢署調查後認為潘男並無恐嚇公眾犯意，將潘不起訴，但北檢認為這個礦泉水瓶設有引信，屬於爆裂物，已另分案偵辦他涉嫌持有爆裂物罪。

警方調查，潘男去年12月31日深夜，和朋友相約到北市夜店PUFF跨年，潘經過安檢門時發出聲響，夜店安管上前詢問，潘男拿出礦泉水瓶，裡面裝有小鋼珠及類似引信之物，還跟安管說「是炸彈」，然後就丟進垃圾桶，進入夜店消費。安管報警處理，警方逮捕潘男送辦。

檢方調查時，潘男說水瓶是朋友給的，朋友說是「煙火」，沒要來恐嚇，檢方認為並無具體證據顯示潘男有要恐嚇公眾的故意，將潘不起訴。

但檢方認為，這瓶裝有小鋼珠的礦泉水瓶，經送鑑定附有引信，屬於爆裂物，因此另外分案偵辦潘男持有爆裂物行為，依《槍砲彈藥刀械管制條例》規定，可處5年以上有期徒刑、比警方移送的恐嚇公眾罪刑責更重。