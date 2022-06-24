全球歷經疫情一波未平、一波又起，想必許多通勤族也改變上下班方式，選擇自行開車相較放心許多。近期一項英國研究揭示大眾運輸車廂「怎麼坐」才能降低感染風險，發現實際情況卻是「沒有最安全的地方」，建議還是保持社交距離，當該空間人數少於50%時確實有助空氣流通。

該研究發表於《室內空氣》（INDOOR AIR）期刊，由劍橋大學和倫敦帝國學院主導實驗，證實改善通風系統以幫助乘客安全的重要性。研究人員開發類車廂模型，兩端皆設有開關門，分別測量室內二氧化碳濃度值數。

發現特別在中間車廂的空氣流通速度最慢，如果確診者剛好站在那裡，想當然機率會比待在頭尾車廂的人來的高。研究人員德克賴伊（Rick de Kreij）表示，「事實上，永遠無法預測確診者會在哪裡，因此沒有最安全的地方，感染風險都差不多。」

此外，研究還補充道，存在太多因素會影響傳播風險，包括列車上的人是否接種疫苗、戴口罩、車廂人數等等。

最保險的方式還是保持人與人距離，雖然物理距離不是最有效的方式，不過一個車廂承載量低於50%時，民眾也遵守戴口罩規定，不僅能防止Covid-19病毒侵入，還能免於其他呼吸道疾病。

可能有人認為只要增加供應車廂內新鮮空氣的速度，就能降低病毒傳播風險。要釐清一個觀念是，大眾運輸系統內部的空氣並非由外向內導入，因為新鮮空氣需要經過加熱或冷卻，過程將提高額外成本。